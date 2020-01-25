AmerikaDünya

ABD’de patlama: 2 kişi öldü

25 Ocak 2020

ABD’nin Teksas eyaletinin Houston kentinde bir sanayi kuruluşuna ait binada dün meydana gelen patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, patlamanın yaşandığı sanayi kuruluşunda çalışan Frank Flores ve Gerardo Castorena adlı iki işçinin spor salonunu kullanmak için binaya mesai saatinden önce geldiklerini ifade etti.

Flores ve Castorena’nın patlamada hayatını kaybettiğini söyleyen Turner, olayda 2 işçi ile çevredeki ev ve iş yerlerindeki 18 kişinin de yaralandığını belirtti.

Houston Emniyet Müdürü Art Acevedo da düzenlediği basın toplantısında, yetkililerin patlamanın sebebine dair incelemelerinin önümüzdeki 3-4 gün daha süreceğini kaydetti.

Sanayi kuruluşuna ait binada dün patlama olmuş, yetkililer, herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya dair bilgi vermemişti. Patlamanın ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmişti.



Etiketler

İlgili Makaleler

Photo of Esed rejimi, Rusya’nın desteğiyle İdlib’de iki yerleşimi ele geçirdi

Esed rejimi, Rusya’nın desteğiyle İdlib’de iki yerleşimi ele geçirdi

25 Ocak 2020
Photo of İran saldırısında 34 asker travmatik beyin hasarı geçirdi

İran saldırısında 34 asker travmatik beyin hasarı geçirdi

25 Ocak 2020
Photo of Çin’deki yeni virüs nedeniyle ölü sayısı 41’e yükseldi, 10 kent karantinaya alındı

Çin’deki yeni virüs nedeniyle ölü sayısı 41’e yükseldi, 10 kent karantinaya alındı

25 Ocak 2020
Photo of Londra tehditle AB ile ticaret müzakerelerini hızlandırmak istiyor

Londra tehditle AB ile ticaret müzakerelerini hızlandırmak istiyor

25 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı