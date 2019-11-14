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ABD’de okula silahlı saldırı: En az 6 öğrenci yaralı

14 Kasım 2019
ABD silahlı saldırı

ABD’nin California eyaletinde bir okula saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda en az 6 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

ABD’nin Californiya eyaletindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklara göre saldırıda en az 6 öğrenci yaralandı. ABD medyasına göre saldırıda hayatını kaybedenlerde var.

Olay, ABD’nin Santa Clarita kentindeki Seagus Lisesi’nde yaşandı. Sağlık ekipleri, yaralananları tedavi altına aldı. Yaralananlardan 2’sinin durumunun kritik olduğu açıklandı. Okuldaki bazı öğrenciler güvenlik güçlerinin kontrolünde okuldan tahliye edildi.

Olay yerinde, siyah giysili Asya kökenli erkek şüphelinin görüldüğü belirtildi. Los Angeles County şerifi, saldırganın yaralı olarak ele geçirildiğini ve hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.

Saldırıyla ilgili Beyaz Saray’dan da açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.



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