ABD’de koronavirüs: 694 kişi hayatını kaybetti

ABD'de koronavir\u00fcs nedeniyle \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 son 24 saatte 694 artarak 649 bin 168'e y\u00fckseldi.\r\n\r\n\r\n\r\nJohns Hopkins \u00dcniversitesinin derledi\u011fi verilere g\u00f6re, ABD'de\u00a0vir\u00fcs\u00a0bula\u015fanlar\u0131n say\u0131s\u0131 40 milyon 19 bini a\u015ft\u0131.\r\n\r\nVir\u00fcs nedeniyle son 24 saatte 694 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti ve toplam can kayb\u0131 649 bin 168'e \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nCalifornia, 4 milyon 423 bini a\u015fk\u0131n vakayla \u00fclkede ilk s\u0131rada yer al\u0131rken, bu eyaleti 3 milyon 708 bini a\u015fan vakayla Texas ve 3 milyon 352 binden fazla vakayla Florida izledi.\r\n\r\nCan kayb\u0131nda California ilk s\u0131rada\r\n\r\nCan kayb\u0131 say\u0131s\u0131nda California 66 bin 492 ile ilk s\u0131rada yer ald\u0131. Bu say\u0131, Texas'ta 58 bin 467, New York'ta 54 bin 449 olarak kay\u0131tlara ge\u00e7ti.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nABD\u2019de a\u015f\u0131lama\r\n\r\nABD'de COVID-19 a\u015f\u0131lama istatistiklerini takip eden Hastal\u0131k Kontrol ve \u00d6nleme Merkezi (CDC) verilerine g\u00f6re, yeti\u015fkin n\u00fcfusun y\u00fczde 74'\u00fcnden fazlas\u0131na en az bir doz COVID-19 a\u015f\u0131s\u0131 uyguland\u0131.\r\n\r\n\u00dclkede 206 milyon 908 binden fazla ki\u015fiye ilk doz, 175 milyon 968 binin \u00fczerinde ki\u015fiye ikinci doz\u00a0a\u015f\u0131\u00a0yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n