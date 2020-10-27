ABD’de katil arı operasyonu

Asya’ya özgü dev eşek arıları “Katil arı” olarak biliniyor.

Japonya’da her yıl yaklaşık 50 kişi katil arıların sokması sonucu hayatını kaybediyor.

Uzunluğu 6 buçuk santimetreye kadar ulaşabilen katil arılar, diğer böcek ve arıları yok ediyor, eko sisteme zarar veriyor.

Asya eşek arıları Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk kez geçen yıl görüldü.

Washington eyaletine bağlı Blaine kentinde bir ağacın kovuğunda da katil arıların yuvası tespit edildi.

Ülkede tespit edilen ilk yuvanın imhası için özel operasyon düzenlendi. Arıların toplanması için özel bir ekip kuruldu.

Korunma kıyafetleri giyen uzmanlar yuvanın bulunduğu ağaç kovuğuna özel bir köpük sıktı,

Ardından kovuktaki katil arılar vakumlanarak dışarı çıkarıldı. Toplamda 98 arı özel bir kap içerisinde korumaya alındı.

Ağaç içinde canlı arı kalmaması için de kovuğa karbondioksit sıkıldı.

Arı uzmanları ağacı keserek yuvayı incelemeyi ve yeni bir arı faaliyetinin olup olmadığını kontrol etmeyi planlıyor.