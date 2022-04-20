ABD’de kar fırtınası: 300 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD’de kuzeydoğu kesimlerinde kar fırtınası etkili oluyor.

Bölgede kar fırtınası, 200 bini New York eyaletinde olmak üzere yaklaşık 300 bin kişinin karanlıkta kalmasına yol açtı.

Ulusal Hava Durumu Servisi’nden (NWS) konuya ilişkin yapılan uyarıda, yoğun ve sulu karın saatte 64 km. hıza ulaşabileceği ve ağaçların tehlike oluşturabileceği vurgulandı.

Pennsylvania’da ise kar yağışı sebebiyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Kar yağışında nisan rekoru

New York’un Binghamton kasabasında salı günü itibarıyla 36,8 santimetre karla nisan ayı rekoru kırıldı.

Virgil kasabasında ise kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.