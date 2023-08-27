ABD'de "ırkçı" silahlı saldırıda 3 siyahi öldü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Ağustos 27, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

ABD’de “ırkçı” silahlı saldırıda 3 siyahi öldü

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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silahlı saldırı abd

ABD’nin Florida eyaletindeki bir markette, beyaz bir Amerikalının “ırkçı nedenlerle” gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 3 siyahi öldü.

Florida’nın Jacksonville kentinde siyahilerin yaşadığı bir mahalledeki markete akşam saatlerinde maskeli beyaz bir Amerikalı silahlı saldırı düzenledi.

Jaksonville Şerifi T.K. Waters, basın toplantısında, saldırının “ırkçı nedenlerle” yapıldığını belirterek, “Saldırgan, siyahilerden nefret ediyordu.” ifadesini kullandı.


Olayda siyahi 2 kadın ve 1 erkeğin yaşamını yitirdiğini belirten Waters, 20’li yaşlardaki saldırganın sosyal medya hesabında ırkçı paylaşımlar yaptığını ve saldırının ardından kendini vurarak intihar ettiğini kaydetti.

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Tags:ABDırkçısilahlı saldırı
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