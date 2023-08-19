ABD'de Hilary Kasırgası: Şiddetli yağış ve sel bekleniyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Ağustos 19, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

ABD’de Hilary Kasırgası: Şiddetli yağış ve sel bekleniyor

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
ABD'de Hilary Kasırgası

Meksika’nın Pasifik kıyısında etkili olan ve ABD’nin California eyaletine doğru ilerleyen Hilary Kasırgası nedeniyle bölge sakinleri şiddetli yağış ve sele hazırlanıyor.

CNN’in haberine göre, bugün başlayan, bir hafta sürmesi beklenen ve California’da ilk kez tropikal yağış uyarısına sebep olan kasırga nedeniyle bölge sakinleri “katastrofik ve hayati tehlike oluşturan seller” konusunda uyarıldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, ülkeyi güneybatıdan vurması beklenen kasırganın beraberinde şiddetli yağış ve rüzgar getireceği bildirildi.


Yağışların şiddetini artırmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, California, Nevada ve Arizona eyaletlerinin bazı bölgelerinin bir yılda aldığından daha fazla yağış alacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Hilary Kasırgası, 4. kategoriye yükseltilmişti

ABD’nin California eyaletinin güneyinde tropikal fırtınaya dönüşmesi beklenen Hilary Kasırgası’nın kategorisi 4’e çıkarılmıştı.

Ulusal Hava Durumu Servisine göre, 25 Eylül 1939’dan bu yana Güney California’da tropikal fırtına yaşanmadı.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:ABD'de Hilary Kasırgasımeksika
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar