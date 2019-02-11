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ABD’de geyikleri zombilere dönüştüren ölümcül bir hastalık ortaya çıktı

11 Şubat 2019

Daily Mail’de yer alan haberde, ‘kronik zayıflatıcı hastalık’ olarak tanımlanan hastalığın beyni ve omuriliği etkilediği, kilo ve koordinasyon kaybına neden olduğu ve hayvanları saldırganlaştırdığı belirtildi. Bununla birlikte, enfeksiyonun kapılmasından sonra ilk semptomların ortaya çıkmasının birkaç yıl sürebileceği kaydedildi.Hastalığa yakalanan hayvanları görenler, onların gerçekten de zombi gibi göründüğünü söyledi.

Hastalığın 40 yıl önce vahşi doğada ortaya çıktığı belirtildi.

Kaynak : Daily Mail

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