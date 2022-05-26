ABD’de dünyanın en küçük robotu icat edildi

Science Robotics dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, ABD’nin Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesi’nde mühendisler dünyanın en küçük uzaktan kumandalı yürüyen robotunu icat etti.

Robotların her biri yaklaşık yarım milimetre genişliğinde.

Northwestern Üniversitesi’nden John A. Rogers, bu robotları üretmenin bir buçuk yıldan uzun sürdüğünü söyledi. İlham kaynağı olarak yengeçleri yan yan gitmesi örnek alındı.

Robot dar alanlarda hareket kapasitesi

Minik robot ayrıca bükülebiliyor, dönebiliyor ve zıplayabiliyor.

Hareket kabiliyeti ile dar alanlarda müdahale imkanı veren bu küçük robotların tıpta, kapalı damarların açılabilmesinde kullanılabileceği vurgulanıyor.