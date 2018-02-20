ABD’de donanmasından İstanbul Boğazı paylaşımı

Fotoğrafta Avrupa’daki ABD donanma güçlerine bağlı “USS Carney” adlı geminin İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında Yavuz Sultan Selim köprüsü görülüyor.

Fotoğrafın sağ tarafında ise güvertedeki makineli tüfeğin başında bir askerin hazır bulunduğu ve dürbünle Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne doğru bakışı göze çarpıyor.

Twitter hesabında sabitlenmiş mesaj olarak da “USS Carney ve USS Ross gemileri Montrö Sözleşmesi’ne uygun olarak rutin operasyonlarını icraa ediyor. ABD donanmasının Karadeniz’deki varlığı bölgesel istikrara bağlılığının bir göstergesidir” ifadeleri yer aldı.

USS Carney’nin Karadeniz’e intikaliyle ABD’nin Karadeniz’de iki savaş gemisi olacak.