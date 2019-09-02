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ABD’de dalış teknesinde yangın: 33 kayıp

2 Eylül 2019

Güney California açıklarında bir gezi teknesinde çıkan yangında 33 kişi kayboldu, ölü sayısı henüz tespit edilemedi.

ABD’nin Güney California açıklarında bir gezi teknesinde çıkan yangında 33 kişiden halen haber alınamadığı, ölü sayısının da henüz belirlenemediği bildirildi.

Ventura İtfaiye Müdürlüğü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yangının çıktığı tekneye yerel saatle gece 3 sıralarında müdahale ettiklerini bildirdi.

İtfaiye yetkilisi Yüzbaşı Brian McGrath, yerel basına yaptığı açıklamada, ABD’de İşçi Bayramı’nın kutlandığı 2 Eylül günü için geziye çıkanların bulunduğu teknede çıkan yangında ölenler bulunduğunu ancak sayının kesinleşmediğini belirtti.

ABD Sahil Güvenlik Biriminden Matthew Kroll de 20 metre uzunluğundaki dalış teknesinde güvertenin üzerinde uyuyan 5 mürettebatın kurtarıldığını, güverte altında kalan 33 kişiden halen haber alınamadığını aktardı.

Sahil Güvenlik ekipleri, helikopterler, küçük tekneler ve devriye botlarıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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