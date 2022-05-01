ABD’de Cumhuriyetçiler’e destek artıyor

ABD’de Kongre ara seçimine 6 ay kala Demokratlara anketlerden kötü haberler geliyor.

Kamu Yayın Hizmetleri, Ulusal Kamu Radyosu ve Marist anketinden Cumhuriyetçiler’i sevindiren sonuç çıktı.

Cumhuriyetçiler’in son 10 yılın en güçlü kamuoyu desteğine sahip olduğu görüldü.

Ankette Amerikalılara “Bugün seçim olsa bölgenizde kimin adayına oy verirsiniz” sorusu yöneltildi.

Yüzde 47 Cumhuriyetçi, yüzde 44 ise Demokratik parti yanıtını verdi.

Biden’ın başkanlık performansını onaylayanlar yüzde 41’de kaldı

Sandık sonucunu etkileyecek; ekonomi, enflasyon, ulusal güvenlik, silahlanma gibi konularda Cumhuriyetçilerin daha başarılı bulunduğu da ifade edildi.

Ankette Joe Biden’ın başkanlık performansını onaylayanlar da yüzde 41 olarak açıklandı.

Anketteki en çarpıcı ayrıntılar ise; Hispanikler ve Z kuşağı gençlerin, az bir farkla da olsa Cumhuriyetçilere destek vermesi oldu.