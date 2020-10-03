ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson Kovid-19’a yakalandı

ABD’de Wisconsin eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Ron Johnson’ın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Johnson’ın ofisinden yapılan açıklamada, senatörün temas ettiği kişilerden birinde Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine yaptırdığı testte virüse yakalandığının ortaya çıktığı kaydedildi.

Senatör Johnson’ın semptom göstermediği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Testi pozitif çıkan Cumhuriyetçi senatör sayısı 5’e çıktı

Johnson ile birlikte şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhuriyetçi senatörlerin sayısı 5’e çıktı.

Daha önce de Kentucky senatörü Rand Paul, Louisiana Senatörü Bill Cassidy ve son iki günde Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis ile Utah Senatörü Mike Lee, Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.