ABD’de covid-19 aşısı olanlara maske zornluluğu kalkıyor

BD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD’de covid-19 aşısı yapan kişilerin dışarıda maske takmalarına gerek olmadığını ve çoğu iç mekanda maske takmayabileceklerini açıkladı.

CDC ayrıca, tamamen aşılanmış kişilerin çoğu yerde sosyal mesafe kurallarına uymalarına gerek olmayacağını belirtti. Ancak uçak ve trenlerde, havalimanlarında, toplu taşıma merkezlerinde ve hastaneler ve doktor muayenehaneleri gibi yerlerde maske takılması tavsiyesi sürüyor.

CDC, tamamen aşılanmış kişilerin federal, eyalet, yerel, kabile veya bölge yasalarının gerektirdiği yerlerde yine de maske takması gerekeceğini de hatırlattı

Amerika’da nüfusun yüzde 46,4’ü en az bir doz aşı oldu

Vaka sayısının 33 milyonu bulduğu, can kaybınınsa 583 bini aştığı Amerika’da, Corona virüsüne karşı aşılama yarışı sürüyor. CDC’nin son verilerine göre Amerika’da en az bir doz aşısını olanların nüfusa oranı yüzde 46,4’ü bulmuş durumda. Tamamen aşılananların oranı da yüzde 35,4. CDC’ye göre 154 milyona yakın Amerikalı ilk doz aşısını yaptırdı, tamamen aşılanmış olanların sayısı 117 milyonu geçti.

Rakamlar birçok ülkeye kıyasla yüksek olsa da aşılama hızının yavaşlaması yetkilileri endişelendiriyor. Halkın yan etkilerinden dolayı aşıya temkinli yaklaşması bu düşüşte etkili.

Son olarak Johnson & Johnson aşısı alan kişiler arasında olağandışı 13 kan pıhtılaşma bozukluğu vakası daha tespit edilmesi de endişeleri arttırabilir. J&J aşılamasına daha önceki vakalar nedeniyle 11 gün ara verilmişti. Sonrasında ise bu aşıya bağlı hiçbir can kaybı yaşanmadı.

SALGINLA MÜCADELE İÇİN AŞIYA TEŞVİK

Eyaletler ise kolaylıklar ve vaatlerle halkı ve aşılanmasına izin verilen 12 yaş üstü çocukların ailelerini aşı olmaya teşvik etmeye çalışıyor.

Son olarak Ohio Valisi Mike DeWine, Çarşamba günü eyalet çapında televizyonda yaptığı konuşmada, Ohio’nun COVID-19’a karşı aşılanan beş yetişkine 1 milyon dolarlık ödül ve gençlere beş yıllık tam süreli devlet üniversitesi bursu vereceğini duyurdu.

“Ohio Vax-a-Million” çekilişleri 26 Mayıs’tan itibaren beş hafta boyunca her Çarşamba, 1 milyon dolar kazananları seçmek için yapılacak. Çekilişleri, Ohio Piyangosu yönetecek, ancak ödül mevcut federal Corona virüsü yardım fonlarından gelecek. Çekilişe katılmak için 18 yaş ve üstü olmanın yanı sıra, Ohio’da ikamet etmek ve aşılı olmak gerekiyor.

DeWine, 12-17 yaş arasındakilerin de 18 Mayıs’ta açılacak elektronik bir portal üzerinden burs çekilişine kaydolabileceğini söyledi.

CORONA VİRÜSÜYLE MÜCADELEDE DESTEK FONU

Biden yönetimi ise Corona virüsü ile mücadelede ülkenin sağlık işgücünü desteklemek ve gelecekteki salgın hastalıklara ve sağlık sorunlarına hazırlanmak için teşvik paketinden 7,4 milyar dolar ayırdığını açıkladı.

Beyaz Saray açıklamasına göre Mart ayında Kongre tarafından kabul edilen 1,9 trilyon dolarlık yardım paketinin bir parçası olarak tahsis edilen fonlar, aşılama, test ve temas takibinde yardımcı olacak bir dizi sağlık çalışanını işe almak için kullanılacak.

7,4 milyar doların 4,4 milyar doları hastalık salgınlarını ele almak ve okul hemşirelerini işe almak için eyaletlere ve yerel halk sağlığı departmanlarına gidecek. Fonlar ayrıca, CDC’nin salgınları izleme ve halk sağlığına adanmış bir hizmet teşkilatı oluşturma kapasitesini genişletmek için de kullanılacak. Beyaz Saray, kalan 3 milyar doların, yerel halk sağlığı işgücünü gelecekteki zorluklara karşı güçlendirmek için, farklı adayların işe alınması amaçlı değerlendirileceğini açıkladı.