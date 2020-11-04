ABD’de başkanlık yarışında son durum. Kritik eyalette Biden farkı giderek açıyor

ABD’de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı?

ABD’de oy sayımı sonlara yaklaşırken, yeni başkanın kim olacağı, büyük oranda sayımın halen devam ettiği Michigan ve Nevada eyaletlerinin sonucuna göre belli olacak. Türkiye saati ile 15.30 itibariyle 16 delegeye sahip Michigan’da Trump, 6 delegeye sahip Nevada’da ise Biden önde gözüküyordu. Ancak Biden, saat 17.00 itibariyle Michigan’da önce 0.1 puan, ardından 0.2 puan öne geçti ve böylece ibre Biden’a döndü. Biden saat 18.45 itibariyle oyların yüzde 96’sının sayıldığı Michigan’da farkı 0.7 puana kadar çıkardı. Toplamda 50 eyaletin bulunduğu ülkede, 43 eyalette sonuçlar yüksek oranda netleşirken, 7 eyalette sayım sürüyor. Hangi eyalette ipi hangi aday göğüsledi, kesin sonuca ulaşılmayanlarda kim önde?

Alabama

9 delegeli Alabama’yı ABD Başkanı Trump kazandı.

Alaska

3 delegeli Alabama’yı ABD Başkanı Trump kazandı.

Arizona

11 delegeli Arizona’yı Joe Biden kazandı.

Arkansas

6 delegeli Arkansas’ı ABD Başkanı Donald Trump kazandı.

California

Demokratların kalesi California’yı Biden kazandı. Joe Biden buradaki 55 delegenin tamamını hanesine yazdı.

Colorado

Colorado’da son üç seçimdir olduğu gibi yine Demokratlar kazandı. Eyaletin 9 delegesi bulunuyor.

Connecticut Connecticut eyaletini Biden kazanarak, 7 delegeyi hanesine yazdırdı.

Delaware Delaware’de seçimi ve 3 delegeyi Joe Biden kazandı.

Florida 29 delegeyle en fazla delegeye sahip salıncak eyaletlerden Florida’yı ABD Başkanı Donald Trump aldı.

Georgia Seçimin çekişmeli geçtiği Georgia’da sandıktan Donald Trump çıktı. ABD Başkanı 16 delegeyi hanesine yazdı.

Hawaii ABD anakarasının dışında bulunan Hawaii’de sandık sonuçları henüz açıklanmadı ama eyalet 4 delegesiyle Demokratların kalesi.

Idaho Cumhuriyetçi Parti’nin kazandığı Idaho’da 4 delege Trump’a gitti.

Illinois Illionis ve 20 delege, Joe Biden’a gitti.

Indiana 11 delegeli Indiana’yı Donald Trump kazandı.

Iowa Salıncak eyaletlerden Iowa’yı ve 6 delegeyi Trump kazandı.

Kansas Biden’ın önde başladığı Kansas’ta 6 delegeyi Donald Trump kazandı.

Kentucky Kentucky ve 8 delege Trump’ın hanesine yazıldı.

Louisiana Louisiana’nın 8 delegesi ABD Başkanı Trump’a gitti.

Maine Maine’nin 4 delegesi Demokratlara gitti.

Maryland Toplamda 10 delegesi bulunan Maryland’in galibi Joe Biden oldu. Massachusetts 11 delegeli Massachusetts eyaletinde Joe Biden kazandı.

Michigan Seçimin kaderine etki edecek iki eyaletten biri olan Michigan’da ABD Başkanı Trump önde gözüküyordu. Ancak Biden saat 17.00 itibariyle 0.1 puan öne geçti, sonra farkı 0.2 puana çıkardı. oyların yüzde 96’sı sayıldığında fark 0.7 puana ulaştı. 16 delegesi olan eyaleti Biden’ın kazanması kesin gibi.

Minnesota Delege sayısı 10, kazanan Biden

Mississippi Delege sayısı 6 , kazanan Trump

Missouri Delege sayısı 10, kazanan Trump

Montana Delege sayısı 3, kazanan Trump

Nebraska Delege sayısı 5 , kazanan 1 Biden, 4 Trump. Nebraska seçimin parçalı düzenlendiği nadir eyaletlerden.

Nevada Delege sayısı 6. Biden önde gözüküyor ama oy oranları birbirine yakın.

New Hampshire Delege sayısı 4, kazanan Biden

New Jersey Delege sayısı 14, kazanan Biden

New Mexico Delege sayısı 5, kazanan Biden

New York

Delege sayısı 29, kazanan Biden

North Carolina

Delege sayısı 15, kazanan Donald Trump

North Dakota

Delege sayısı 3, kazanan Donald Trump

Ohio Delege sayısı 18, kazanan Donald Trump

Oklahoma Delege sayısı 7, kazanan Trump

Oregon Delege sayısı 7, kazanan Biden

Pennsylvania Delege sayısı 20, önde olan Donald Trump. Eyaletin sonuçları henüz tam olarak açıklanmadı.

Rhode Island Delege sayısı 4, kazanan Joe Biden

South Carolina Delege sayısı 9, kazanan Donald Trump

South Dakota Delege sayısı 3, kazanan Donald Trump

Tennessee Delege sayısı 11, kazanan Donald Trump

Texas Delege sayısı 38, kazanan Donald Trump

Utah Delege sayısı 6, kazanan Donald Trump

Vermont Delege sayısı 3, kazanan Joe Biden

Virginia Delege sayısı 13, kazanan Joe Biden

Washington Delege sayısı 12, kazanan Joe Biden

West Virginia Delege sayısı 5, kazanan Donald Trump

Wisconsin Yarış başabaş devam ediyor. biden çok az farkla önde görünüyor. Delege sayısı 10