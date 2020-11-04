ABD’de başkanlık yarışında son durum. Kritik eyalette Biden farkı giderek açıyor
ABD’de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı?
ABD’de oy sayımı sonlara yaklaşırken, yeni başkanın kim olacağı, büyük oranda sayımın halen devam ettiği Michigan ve Nevada eyaletlerinin sonucuna göre belli olacak. Türkiye saati ile 15.30 itibariyle 16 delegeye sahip Michigan’da Trump, 6 delegeye sahip Nevada’da ise Biden önde gözüküyordu. Ancak Biden, saat 17.00 itibariyle Michigan’da önce 0.1 puan, ardından 0.2 puan öne geçti ve böylece ibre Biden’a döndü. Biden saat 18.45 itibariyle oyların yüzde 96’sının sayıldığı Michigan’da farkı 0.7 puana kadar çıkardı. Toplamda 50 eyaletin bulunduğu ülkede, 43 eyalette sonuçlar yüksek oranda netleşirken, 7 eyalette sayım sürüyor. Hangi eyalette ipi hangi aday göğüsledi, kesin sonuca ulaşılmayanlarda kim önde?
Alabama
9 delegeli Alabama’yı ABD Başkanı Trump kazandı.
Alaska
3 delegeli Alabama’yı ABD Başkanı Trump kazandı.
Arizona
11 delegeli Arizona’yı Joe Biden kazandı.
Arkansas
6 delegeli Arkansas’ı ABD Başkanı Donald Trump kazandı.
California
Demokratların kalesi California’yı Biden kazandı. Joe Biden buradaki 55 delegenin tamamını hanesine yazdı.
Colorado
Colorado’da son üç seçimdir olduğu gibi yine Demokratlar kazandı. Eyaletin 9 delegesi bulunuyor.
Connecticut
Connecticut eyaletini Biden kazanarak, 7 delegeyi hanesine yazdırdı.
Delaware
Delaware’de seçimi ve 3 delegeyi Joe Biden kazandı.
Florida
29 delegeyle en fazla delegeye sahip salıncak eyaletlerden Florida’yı ABD Başkanı Donald Trump aldı.
Georgia
Seçimin çekişmeli geçtiği Georgia’da sandıktan Donald Trump çıktı. ABD Başkanı 16 delegeyi hanesine yazdı.
Hawaii
ABD anakarasının dışında bulunan Hawaii’de sandık sonuçları henüz açıklanmadı ama eyalet 4 delegesiyle Demokratların kalesi.
Idaho
Cumhuriyetçi Parti’nin kazandığı Idaho’da 4 delege Trump’a gitti.
Illinois
Illionis ve 20 delege, Joe Biden’a gitti.
Indiana
11 delegeli Indiana’yı Donald Trump kazandı.
Iowa
Salıncak eyaletlerden Iowa’yı ve 6 delegeyi Trump kazandı.
Kansas
Biden’ın önde başladığı Kansas’ta 6 delegeyi Donald Trump kazandı.
Kentucky
Kentucky ve 8 delege Trump’ın hanesine yazıldı.
Louisiana
Louisiana’nın 8 delegesi ABD Başkanı Trump’a gitti.
Maine
Maine’nin 4 delegesi Demokratlara gitti.
Maryland
Toplamda 10 delegesi bulunan Maryland’in galibi Joe Biden oldu.
Massachusetts
11 delegeli Massachusetts eyaletinde Joe Biden kazandı.
Michigan
Seçimin kaderine etki edecek iki eyaletten biri olan Michigan’da ABD Başkanı Trump önde gözüküyordu. Ancak Biden saat 17.00 itibariyle 0.1 puan öne geçti, sonra farkı 0.2 puana çıkardı. oyların yüzde 96’sı sayıldığında fark 0.7 puana ulaştı. 16 delegesi olan eyaleti Biden’ın kazanması kesin gibi.
Minnesota
Delege sayısı 10, kazanan Biden
Mississippi
Delege sayısı 6 , kazanan Trump
Missouri
Delege sayısı 10, kazanan Trump
Montana
Delege sayısı 3, kazanan Trump
Nebraska
Delege sayısı 5 , kazanan 1 Biden, 4 Trump.
Nebraska seçimin parçalı düzenlendiği nadir eyaletlerden.
Nevada
Delege sayısı 6. Biden önde gözüküyor ama oy oranları birbirine yakın.
New Hampshire
Delege sayısı 4, kazanan Biden
New Jersey
Delege sayısı 14, kazanan Biden
New Mexico
Delege sayısı 5, kazanan Biden
New York
Delege sayısı 29, kazanan Biden
North Carolina
Delege sayısı 15, kazanan Donald Trump
North Dakota
Delege sayısı 3, kazanan Donald Trump
Ohio
Delege sayısı 18, kazanan Donald Trump
Oklahoma
Delege sayısı 7, kazanan Trump
Oregon
Delege sayısı 7, kazanan Biden
Pennsylvania
Delege sayısı 20, önde olan Donald Trump. Eyaletin sonuçları henüz tam olarak açıklanmadı.
Rhode Island
Delege sayısı 4, kazanan Joe Biden
South Carolina
Delege sayısı 9, kazanan Donald Trump
South Dakota
Delege sayısı 3, kazanan Donald Trump
Tennessee
Delege sayısı 11, kazanan Donald Trump
Texas
Delege sayısı 38, kazanan Donald Trump
Utah
Delege sayısı 6, kazanan Donald Trump
Vermont
Delege sayısı 3, kazanan Joe Biden
Virginia
Delege sayısı 13, kazanan Joe Biden
Washington
Delege sayısı 12, kazanan Joe Biden
West Virginia
Delege sayısı 5, kazanan Donald Trump
Wisconsin
Yarış başabaş devam ediyor. biden çok az farkla önde görünüyor. Delege sayısı 10
Wyoming
Delege sayısı 3, kazanan Donald Trump