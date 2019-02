ABD’de 12 yaşındaki Oswalt odasında nükleer füzyon reaktörü geliştirdi

Yaşıtları Lego oyuncaklarından yaptıkları evlerle gurur duyarken, 12 yaşındaki Jackson Oswalt odasında nükleer füzyon reaktörü yapmayı başardı. Genç mucit Amerikalı bilim otoritelerinin çalışmasını teyit etmesini bekliyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletinde yaşayan Jackson Oswalt yaklaşık bir yılda evinin bir odasında nükleer füzyon reaktörü geliştirdiğini iddia ediyor.

Oswalt’ın çalışması bilim insanları tarafından henüz teyit edilmese de, ABD’de yeni keşiflerin paylaşıldığı “Açık Kaynak Fusor Araştırma Konsorsiyumu” genç mucitin sonuçlarını doğruladı. Grubun web sitesi yöneticisi Jason Hull’a göre Oswalt, nükleer füzyonu başarıyla tamamlayan tutkulu kişilerin listesine eklendi.

Böylelikle Oswalt’ın, nükleer füzyon reaktörü geliştiren dünyanın en genç insanı olan 14 yaşındaki Taylor Wilso’ın unvanını da elinden alması bekleniyor.

REAL-LIFE SHELDON COOPER:

Memphis 12-year-old #JacksonOswalt built a homemade nuclear fusion reactor during his leisure time. His next challenge: a time-traveling #FluxCapacitor, Great Scott! Congratulations, Jackson! pic.twitter.com/qglEKEARRI

— Greg Hong (@realGregHong) February 19, 2019