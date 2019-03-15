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ABD, Ukrayna’ya iki eski devriye botu göndermeye karar verdi

15 Mart 2019

ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmada, ABD’nin Ukrayna’ya Island tipi iki devriye botu göndermeyi planladığını söyledi.

Scaparrotti, Ukrayna’ya başka silah sistemleri de verileceğini belirtti, ancak hangileri olduğunu açıklamadı.Geçen eylül ayında, ABD Sahil Güvenliği, Kiev’e artık kullanmadığı 1988 yapımı Drummond (WPB-1323) ve Cushing (WPB-1321) devriye botları verdi. Baltimore’da düzenlenen devir teslim törenine Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko da katılmıştı.

Baltik Filosu eski komutanı Amiral Vladimir Valuyev’e göre, bu botlar Ukrayna donanmasına katkı sağlamayacak, aksine daha fazla sorun çıkaracak ve sonunda ‘gemi mezarlığına’ nakledilecek.

Kasım 2018’de de ABD, Ukrayna’ya artık kullanmadığı Oliver Hazard Perry tipi fırkateynleri verme teklifinde bulunmuştu.

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