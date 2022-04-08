ABD Ukraynalı mülteciler için işlemleri hızlandırdı

Associated Press’in ABD-Meksika sınırdaki yetkililere dayandırdığı haberine göre, Meksika’nın Tijuana kenti ABD’ye kara yoluyla sığınmak isteyen Ukraynalıların son durağı haline geldi.

Tijuana’da dün itibarıyla 1000 kadar Ukraynalı mültecinin ABD’ye giriş yapmak için beklediği, bunların çoğunun Tijuana Havalimanı’ndan ABD’deki Slav kiliselerine bağlı gönüllüler tarafından alınarak sınıra getirildiği belirtildi.

“Sadece Ukraynalı Mülteciler”

Tijuana Havalimanı’nda “Sadece Ukraynalı Mülteciler” yazılı işaretlerle gelenlerin gönüllüler tarafından karşılanarak ABD sınırına kayıt için getirildiği ifade edildi.

Tijuana Göçmenlik Dairesi Başkanı Enrique Lucero, ABD’li yetkililerin, geçici olarak halka kapalı sınırdaki yoldan günde ortalama 600 Ukraynalı mülteciyi San Diego’ya geçirmeye çalıştığı bilgisini paylaştı.

Ukraynalı mültecilere gönüllü olarak yardım eden ABD’deki bir kilise mensubu Vlad Fedoryshyn, ABD önceki haftalarda günde birkaç yüz Ukraynalı mülteciyi içeri alırken son günlerde bu sayının arttığına dikkati çekti.

ABD 100 bin Ukraynalı mülteci alacak

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Ofisi (CBP) ise ABD’ye alınan Ukraynalı mülteciler konusunda net bir rakam vermekten kaçınarak, insani nedenlerden dolayı San Diego’daki tesisleri genişlettiklerini ve işlemleri artırdıklarını kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen ay yaptığı açıklamada, ülkeye 100 bin Ukraynalı mülteci alacaklarını duyurmuştu.

Uzmanlar, Avrupa’daki konsolosluklarda işlemlerin uzun sürmesi nedeniyle büyük çapta mülteci alımının Meksika’dan kara yoluyla gerçekleşebileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan, bir aydan fazladır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı için 100 bin mülteci sözü verilirken, ABD’nin 11 yıldır süren Suriye savaşından kaçan sadece 20 bin kişiyi ülkeye kabul etmesi ise eleştirilere neden olmuştu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) göre, Rusya’nın saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana, yarıdan fazlası Polonya’ya olmak üzere Ukrayna’dan yaklaşık 4 milyon 400 bin kişinin komşu ülkelere geçtiği belirtiliyor.