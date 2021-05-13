ABD Lefkoşa büyükelçisi Garber, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Lefkoşa Büyükelçisi Judith Gail Garber, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükelçi Garber, “Ramazan Bayramını kutlayan herkese en içten selamlarımı gönderirken sağlık ve mutluluklar dilerim” dedi.

Garber, mesajına, “Ramazan, hepimizin arzuladığı şefkat ve cömertlik değerlerine yeniden bağlanma zamanıdır. Başkan Biden’in dediği gibi, ‘Daha parlak günler için umutluyuz. Kutsal Kuran, Allah’ın cennetin ve yeryüzünün ışığı olduğunu ve bize karanlıktan aydınlığa çıkarken yol gösterdiğini hatırlatmaktadır” şeklinde devam etti.