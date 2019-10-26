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ABD, Havana dışında Küba uçuşlarını yasakladı

26 Ekim 2019

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkent Havana dışındaki Küba’ya giden tüm uçuşların yasaklandığını duyurdu. Alınan karara, “Küba yönetiminin kendi insanlarına baskı yaptığı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek vermesi” gerekçe gösterildi.

ABD yönetimi, Başkent Havana dışında Küba’ya giden tüm uçuşları yasakladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, söz konusu uçuş yasağına ilişkin Twitter’dan yazılı bir açıklama yayımladı.

Pompeo, ABD Ulaştırma Bakanlığına başkent Havana’daki Jose Marti Havaalanı dışında diğer havaalanlarına yapılan tüm uçuşların durdurulması talimatını verdiğini açıkladı.

Alınan karara, “Küba yönetiminin kendi insanlarına baskı yapmasını ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek vermesini” gerekçe gösteren Pompeo, “Bu hamle, Maduro’ya destek çıkan ve kendi insanlarını ezen Küba rejimine ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır.” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, Havana dışındaki şehirlere de uçuşlar gerçekleştiren ABD merkezli American Airlines ve JetBlue havayolu şirketlerinin, söz konusu yasak kapsamında artık sadece Jose Marti havaalanını kullanacağı bildirildi.

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