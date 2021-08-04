ABD Esed rejiminin saldırısını kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Bakan Blinken, Twitter hesabından, “Esed rejiminin, Dera’ya yönelik acımasız saldırısını kınıyor, sivilleri öldüren, gıda ve ilaç kıtlığı çeken binlerce kişiyi yerinden eden şiddete derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz.” ifadesini kullandı.

Antony Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye genelinde ateşkes çağrısını da yineledi.

Dera’da ne olmuştu?

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, 25 Haziran’da Dera el-Beled Mahallesi’nde yaşayan halktan ve oradaki muhaliflerden, ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini ve evlerin aranmasına izin vermelerini istemişti.

Dera’daki Uzlaşı Merkezi (Deralı Merkezi Komite) ve bölge halkının ileri gelenleri, bu isteğe, Temmuz 2018’de Rusya ara buluculuğunda Esed rejimiyle sadece ağır silahların teslim edilmesi yönünde varılan anlaşmaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.