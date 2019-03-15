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ABD Dışişleri Bakanlığı: Ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan 50 ülke var

15 Mart 2019

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi Planlama Dairesi Başkanı Kiron Skinner, yaklaşık 50 devletin ABD güvenliği için ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi. Ancak, hangi ülkelerin Washington’a zarar verebileceklerini belirtmedi.

Skinner’in açıklaması Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nin internet sitesinde yayımlandı.Geçmişte Washington’u sadece SSCB ve Çin’in endişelendirdiğine vurgu yapan Skinner, ancak o zamandan beri durumun değiştiğini ve ‘nükleer kulübe’başka ülkelerin de katıldığını ya da katılmaya hazırlandığını kaydetti.

Skinner, sözkonusu ülkelerin ABD’ye siber saldırılar veya ekonomiye etki gibi başka şekilde de zarar verilebileceklerini belirtti.

Daha önce, ABD Ordusu’ndan Korgeneral Eric Wesley, Rusya ve Çin’in artan askeri potansiyeli nedeniyle ABD’nin orduda reform yapmayı planladığını ve ciddi düşmanlarla mücadele etmek için, silahlı kuvvetlerin daha karmaşık bir yapıya ve savaş taktiklerine ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

Ocak ayında ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats, Rusya ve Çin’i istihbaratları için başlıca tehdit olarak nitelendirmişti. Şubat ayında ABD Ulusal İstihbarat’ının bu ülkelerin uzayda da tehlike oluşturduğunu belirten bir raporu yayımlamıştı.

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