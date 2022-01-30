ABD Başkanını tehdit eden bir kişi gözaltında

ABD’de Scott Merryman adlı Kansaslı bir kişinin mahkeme dosyasında, “Tanrı’nın kendisinden, Washington’a gitmesini ve ‘ulusun kalbindeki yılanın başını kesmesini’ istediğini” söylediği ifade edildi.

Merryman’in, sosyal medya hesabında da Biden’ı “Deccal” olarak niteleyerek, “Ölümcül bir kafa yarası alacak. O darbeyi İsa’nın adına vuracağım” şeklinde ifadeler paylaştığı ifade edildi.

Yarın hakim karşısına çıkacak

Gizli servis tarafından Washington’da gözaltına alınan Merryman’in, silah taşımadığı, ancak üzerinden birkaç mermi ve tespit dürbünü çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Scott Merryman’in, “Başkanı tehdit etmek” suçlamasıyla yarın hakim karşısına çıkacağı açıklandı.