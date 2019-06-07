ABD Başkanı Trump, Katar Emiri ile bir araya gelecek

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump ve Katar Emiri el-Sani arasındaki görüşmenin 9 Temmuz’da gerçekleştirileceği kaydedildi.İki liderin bölgesel gelişmeler, ikili güvenlik işbirliği gibi konuları ele alacağı belirtilen açıklamada, “Söz konusu ziyaret, ABD ile Katar arasındaki uzun süreli ortaklık temeline dayanmaktadır ve zaten güçlü olan ekonomik ve güvenlik bağlarımızı daha da güçlendirecektir” ifadelerine yer verildi.

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