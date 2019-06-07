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ABD Başkanı Trump, Katar Emiri ile bir araya gelecek

7 Haziran 2019

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani ile 9 Temmuz’da Beyaz Saray’da bir araya geleceği duyuruldu.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump ve Katar Emiri el-Sani arasındaki görüşmenin 9 Temmuz’da gerçekleştirileceği kaydedildi.İki liderin bölgesel gelişmeler, ikili güvenlik işbirliği gibi konuları ele alacağı belirtilen açıklamada, “Söz konusu ziyaret, ABD ile Katar arasındaki uzun süreli ortaklık temeline dayanmaktadır ve zaten güçlü olan ekonomik ve güvenlik bağlarımızı daha da güçlendirecektir” ifadelerine yer verildi.

KRİZDE SERT TUTUM SERGİLEMİŞTİ

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar arasındaki kriz sürecinde Katar’a yönelik sert tutumuyla dikkat çeken Trump yönetimi, daha sonraki süreçte Körfez ülkeleri arasındaki işbirliğini desteklediği yönünde mesaj vermişti.Son olarak Katar, mayıs ayı sonunda Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi’nin olağanüstü zirvesine katılmış, söz konusu adım iki ülke arasındaki buzların erimeye başladığı şeklinde yorumlanmıştı.

Ayrıca ABD yönetimi, 10 Mayıs’ta Katar’a 3 milyar dolar değerinde 24 AH-64E Apache tipi taarruz helikopterinin satışına onay vermişti.

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