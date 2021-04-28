ABD Başkanı Joe Biden, asgari ücret artışına ilişkin kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, federal kurumlarda çalışan işçiler için asgari saatlik ücret ile ilgili kararnameye imza attı. Kararnameye göre, federal kurumlarda çalışan işçiler için asgari saatlik ücret yaklaşık yüzde 40’lık bir artışla 10,95 dolardan 15 dolara çıkarılacak.
Biden, asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılmasına ilişkin düzenlemeyi yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik mart ayında onaylanan 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketine dahil etmek istemiş, Cumhuriyetçilerin yanı sıra bazı Demokratların da “işsizliği artıracağı” gerekçesiyle karşı çıktığı düzenleme, bütçe kurallarına uygun olmadığının kararlaştırılması üzerine destek paketinde yer alamamıştı.