ABD basını, Trump’ın ilk başkanlık günlerinden beri Ukrayna’ya nefretini yazdı

Washington Post’un Trump yönetiminin eski ve halihazırdaki yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı, Beyaz Saray’a çıktığı ilk günden beri Ukrayna’ya ‘bitmek bilmeyen nefret’’ beslediğini belli etti.

Habere göre ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya karşı bu duygularını tetikleyen şey, 2016 başkanlık seçimi kampanyasında Kiev’in Trump’a karşı Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton ile işbirliği yaptığı yönündeki şüpheler oldu.

Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, “Ukrayna’dan nefret ediyordu” dedi.

Trump’ın mayısta Beyaz Saray’da yaptığı bir toplantıda Kiev’in ‘onu yok etmeye çalıştığı’ iddiasıyla Ukrayna’nın yeni hükümetini destekleme önerisine karşı çıktığını aktaran kaynaklar, şu izlenimi paylaştı:

“Trump’ın Ukrayna’ya karşı antipatisi muhtemelen değişecek türden değil.”

Trump’ın temmuzda yeni Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde 2020 başkanlık seçimi kampanyasındaki Demokrat Partili rakibi Joe Biden’a Kiev’de soruşturma açılmasını talep ettiğinin ortaya çıkması, Temsilciler Meclisi’nin hakkında azil soruşturması açmasına yol açmıştı.

Joe Biden’ın ABD Başkan Yardımcılığı döneminde oğlu Hunter Biden’ın yönetim kurulunda yer aldığı Ukrayna’daki enerji şirketine yolsuzluk soruşturması açılmasını Kiev’i yardımları kesmekle tehdit ederek önlediği iddia ediliyor.

Konuyla ilgili azil soruşturmasını ‘darbe’ diye niteleyen Trump ise görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunuyor, “Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden’ı araştırmalı” diye ısrar ediyor.