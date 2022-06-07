ABD, Abramoviç’in iki özel jetine el konmasına karar verdi

ABD, Rus oligark Roman Abramoviç‘in iki özel jetine el konmasına karar verdi.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nin pazartesi açıkladığı kararda, iki jetle de martta ABD’den Rusya’ya uçuş yapıldığı, böylece Ukrayna istilasının başlamasının ardından duyurulan yaptırım kararlarının ihlal edildiği belirtildi.

Yargıç Sarah Cave’in duyurduğu kararda, yaklaşık 350 milyon dolar değerindeki Boeing 787-8 Dreamliner’ın Dubai’de, yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki Gulfstream G650ER model jetinse Rusya’da olduğu ifade edildi.