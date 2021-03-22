AB yoksul ülkelere aşı göndermiyor

Avrupa Birli\u011fi (AB) Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 Ursula von der Leyen, AB'den yoksul \u00fclkelere yeni tip koronavir\u00fcs (COVID-19) a\u015f\u0131lar\u0131n\u0131 g\u00f6nderemeyeceklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n\r\nAlman "Funke"\u00a0medya\u00a0grubunun gazetelerine konu\u015fan\u00a0Avrupa Birli\u011fi (AB) Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 Ursula von der Leyen, AB'den \u015fu an i\u00e7in yoksul \u00fclkelere a\u015f\u0131 g\u00f6nderilmemesine ili\u015fkin, "\u00dcye devletlerden a\u015f\u0131lar\u0131 kendilerinin almas\u0131 i\u00e7in \u00e7ok fazla bask\u0131 var" a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.\r\n\r\n\r\nYoksul \u00fclkelere a\u015f\u0131 eri\u015fimi sa\u011flayan uluslararas\u0131 COVID-19 A\u015f\u0131lar\u0131 K\u00fcresel Eri\u015fim Program\u0131 (COVAX) giri\u015fimine AB'nin verdi\u011fi mali deste\u011fin alt\u0131n\u0131 \u00e7izen\u00a0AB\u00a0Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 von der Leyen, "AB'nin a\u015f\u0131y\u0131 do\u011frudan di\u011fer \u00fclkelerle payla\u015fma mekanizmas\u0131 ancak AB'de daha iyi bir \u00fcretim durumuna sahip oldu\u011fumuzda ba\u015flayacakt\u0131r" s\u00f6zlerini kulland\u0131.\r\n\r\n\r\nAB, \u015fu ana kadar \u00f6nde gelen COVID-19 a\u015f\u0131 \u00fcreticilerinden yakla\u015f\u0131k 2,6 milyar a\u015f\u0131 dozu sipari\u015f etti, ancak mart ortas\u0131 itibar\u0131yla AB'ye \u00fcye 27 \u00fclkenin tamam\u0131na yakla\u015f\u0131k 70 milyon doz a\u015f\u0131 teslim edildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n