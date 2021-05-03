AB ülkelerine kimler seyahat edebilecek?

AB Komisyonu, üye ülkelere AB tarafından onaylı ya da iki doz aşı yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırmalarını önerdi.
Avrupa Komisyonu, yarın 27 üye ülkeye önümüzdeki günlerde kimlerin seyahat edebileceğini görüşeceğini açıkladı.
Bir Avrupa Birliği yöneticisi yaptığı açıklamada, yabancı vatandaşların Covid-19’a karşı tamamen aşılanmasını ve epidemiyolojik durumu iyi olan ülkelerden gelenlerin ek kısıtlamalar olmaksızın blok ülkelerine seyahat etmelerine izin verilmesini tavsiye etti.