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AB Sağlık Bakanları koronavirüs salgınını görüşecek

10 Şubat 2020
İtalya ve Avrupa Birliği

Avrupa Birliği (AB) sağlık bakanlarının, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınını görüşmek için 13 Şubat’ta olağanüstü toplanacağı bildirildi.

AB Komisyonu Sözcüsü Stefan De Keersmaecker, sağlık bakanlarının koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeleri ele alacağını ifade etti.

AB geçen hafta yeni tip koronavirüs salgınının araştırılması için 10 milyon Euro hibe edeceğini açıklamıştı
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 40 bin 613’e ulaştı.

Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen bilgilere göre, koronavirüs Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası’na yayıldı. Salgın nedeniyle 910 kişi yaşamını yitirdi.
Can kayıplarının 908’i Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde ve biri de Filipinler’de yaşandı.



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