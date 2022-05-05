AB: Rusya, Ukrayna’da kadınlara sistematik tecavüzü silah olarak kullanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson Avrupa Parlamentosunun Genel Kurulu’nda Ukraynalı kadınların durumuyla ilgili düzenlenen oturumda bir konuşma yaptı.

“Rusya, sadece Ukrayna’ya karşı değil kadınlara karşı da savaş açtı. Rus askerlerin kadınlara, 10 yaşa kadar küçük kız çocuklarına ve 78 yaşa kadar kadınlara tecavüz ettiğine dair artan sayıda ve güvenilir raporlar geliyor” diyen Johansson, “Rusya, tecavüzü savaş silahı olarak kullanıyor” ifadesini kullandı.