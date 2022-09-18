AB Macaristan’a sağlanan fonların bir kısmının kesilmesini önerdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun bütçe ve yönetiminden sorumlu üyesi Johannes Hahn, düzenlediği basın toplantısında, ilk kez başvurulan koşulluluk mekanizmasının AB’nin bütçesinin ve mali çıkarlarının korunmasını sağlamayı amaçladığını söyledi.

Hahn, Komisyonun, AB Konseyine, Macaristan’ın hukukun üstünlüğü ilkesine yönelik ihlallerine karşı önerdiği koruma önlemlerinin, AB’nin Uyum Politikası kapsamında üç operasyonel program için taahhütlerinin yüzde 65’inin askıya alınmasını içerdiğini dile getirdi.

Bunun, söz konusu miktarın 7,5 milyar euro civarına karşılık geldiğini dile getiren Hahn, buna karşılık Macaristan’ın 17 reform önlemi taahhüt ettiğini söyledi.

Komisyon Konseyi bilgilendirecek

Hahn, Komisyonun 19 Kasım’a kadar durumu izleyeceğini ve Konseyi bilgilendireceğini vurguladı.

Konseyin, söz konusu öneriyi kabul edip etmeyeceğine bir ay içinde karar vermesi gerekiyor.