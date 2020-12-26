AB Komisyonu, Demirtaş ve Kavala’nın serbest bırakılmasını istedi, Can Dündar konusunda uyardı

Komisyon, Türkiye’ye hukukun üstünlüğü uyarısı yaparak AİHM’in aldığı nihai karar doğrultusunda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istedi. Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye’ye hukukun üstünlüğü uyarısı yaparak AİHM’in aldığı nihai karar doğrultusunda 4 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istedi.

AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği’nin yayımladığı ‘Türkiye’de insan hakları ve hukukun üstünlüğü durumu’ başlıklı yazıda, Ankara’ya temel insan hakları ve yargı hususunda belirli tavsiyeler eşliğinde ciddi kaygıların yıllık raporlarda iletildiği hatırlatıldı.

Avrupa Birliği Komisyonu Dış Politika Sözcüsü Nabila Massrali, söz konusu yazıda ‘Almanya’da yaşamını sürdüren gazeteci Can Dündar’ın temel ifade özgürlüğünü kullandığı için cezalandırılması ve Osman Kavala’yla ilgili uzayan tutukluluğunun, Türkiye’ye yapılan tavsiyelerin tam da tersi istikamette gelişmeler olduğunu’ dile getirdi.

Massrali, AB’ye aday ve Avrupa Konseyi’nin eski bir üyesi olan Türkiye’nin ‘acil olarak AB-Türkiye ilişkilerinin köşe taşı olan temel haklara saygı yönünde somut ve sürdürülebilir ilerleme göstermesi gerektiğini’ kaydetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi 22 Aralık’ta aldığı kararda Selahattin Demirtaş’ın “derhal serbest bırakılmasının” Ankara için hukuksal bir yükümlülük olduğunu hatırlatılmıştı.

Öte yandan MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan gazeteci Can Dündar’a ‘casusluk’ suçundan 18 yıl dokuz ay, ‘FETÖ’ye yardım’ suçundan da sekiz yıl dokuz ay hapis cezası verilmişti.