AB; İsrail, Filistin ve Lübnan’daki şiddet olaylarından endişeli

Avrupa Birliği (AB) işgal altındaki Filistin toprakları, İsrail ve Lübnan’da son günlerde artan şiddet olaylarından endişe duyduğunu, şiddeti kınadığını dujyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili açıklamasında, dün gece Tel Aviv’de bir İtalyan turistin de ölümüne yol açan saldırılar düzenlendiğini hatırlatarak AB’nin bu şiddet eylemlerini kınadığını aktardı.

Şiddetteki artışın İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da güç kullanması dahil olmak üzere, kutsal mekanlarda yükselen gerilim ve çatışmaların ardından meydana geldiğini kaydeden Borrell, şunları kaydetti:

“AB, kutsal mekanlarda yaşanan şiddet olaylarını kınamakta ve bu mekanların statüsünün korunması gerektiğini hatırlatmaktadır. Ayrıca Gazze’den ve Lübnan topraklarından İsrail’e yönelik ayrım gözetmeyen roket saldırılarını da kınıyoruz. İki İsraillinin ölümüne, birinin ciddi şekilde yaralanmasına neden olan terör saldırılarını da açıkça kınamaktayız.”

Borrell, İsrail’in kendini savunma hakkı bulunduğunu ancak verilecek karşılığın orantılı olması gerektiğini ifade ederek, şiddet olaylarına bir an önce son verilmesi, çatışmanın yayılmasını önlemek için her şeyin yapılması çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs’te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas’ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail, akşam saatlerinde Gazze’ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze’den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de dün gece düzenlenen silahlı saldırı ve araçla ezme eyleminde ise bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirilmişti.