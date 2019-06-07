Dünya

AB, 8 süper bilgisayar merkezi kuracak

7 Haziran 2019

Avrupa Birliği (AB), araştırma, sanayi ve işletmeleri desteklemek için 2020 yılı sonuna kadar 8 farklı ülkede süper bilgisayar merkezleri kurulacağını bildirdi.

AB Komisyonu, 8 üye ülkede süper bilgisayar merkezlerinin kurulacağını açıkladı.

Buna göre, 2020 yılı sonuna kadar Bulgaristan’ın Sofya, Çekya’nın Ostrava, Finlandiya’nın Kajaani, İtalya’nın Bolonya, Portekiz’in Mihno, Slovenya’nın Maribor, İspanya’nın Barselona şehirleri ile Lüksemburg’un Bissen kasabasına süper bilgisayar merkezleri kurulacak.

AB fonlarıyla birlikte toplam 840 milyon Euro mali kaynak sağlanacak süper bilgisayar merkezlerinde ilaç, tasarım, biyomühendislik, hava durumu tahmini ve iklim değişikliği gibi alanlarda çalışmalar yapılacak.

Mevcut durumda AB üyesi ülkelerde dünyanın en gelişmiş yüksek hızlı bilgisayarları olmazken, bu alanda öncülük Çin ve ABD’de bulunuyor. AB üyesi ülkelerin bilim insanları süper bilgisayar işlemleri için dış ülkelere yöneliyor.

Süper bilgisayar, özellikle bilimsel araştırmalar, deneyler ve karmaşık hesaplamalarda kullanılıyor.

Etiketler


İlgili Makaleler

BM Barış Gücü

BM: “İdlib İnsani Krizin Eşiğinde”

7 Haziran 2019

Rusya ve ABD savaş gemileri çarpışmanın eşiğine geldi

7 Haziran 2019
Donald Trump

Trump: Rusya ile ilişkiler cadı avından zarar gördü ancak düzeltilebilir

7 Haziran 2019

ABD, Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA’ya yaptırımları genişletti

7 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı