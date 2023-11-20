98 yıllık İskoç viskisi rekor fiyata satıldı

Daha önce Sotheby’s, şişenin 750 bin ila 1,2 milyon sterline satılmasının beklendiğini açıklamıştı.

Müzayede evinin viski sorumlusu Jonny Fowle, satıştan önce şişeden çok ufak bir damlanın tadına bakmasına izin verildiğini dile getirdi.

Viskinin çok zengin bir içeriği olduğunu belirten Fowle, beklenildiği gibi içkiden bolca baharat, kurutulmuş meyve ve odun tadı alındığını söyledi.

Bazıları satılmadan en iyi müşterilere sunuldu

The Macallan 1926, 1986’da şişelenmeden önce, rengine de yansıyan koyu Avrupa meşesinden yapılma fıçılarda 60 yıl olgunlaştırıldı.

İskoçya’nın kuzeyindeki Moray’da 263 numaralı fıçıda yıllarca bekletilen viskiden sadece 40 şişe üretildi.

Fakat bu 40 şişenin hepsi satışa çıkmadı.

Bazı şişeler, markanın en sadık müşterilerine sunuldu.

Daha önce şişelerden biri, 2019’da aynı müzayede evinde 1,5 milyon sterline (39 milton TL) satılarak o zamana kadar satılan en pahalı içki olma rekorunu kırmıştı.

İki müzayede de şişeleri kimin satın aldığı açıklanmadı.

Diğer şişeler nerede?

Sotheby’s Müzayede Evi, 1926 tarihli fıçıdaki 40 şişenin farklı şekillerde etiketlendiğini açıkladı.

Şişelerden ikisi hiç etiketlenmedi. 14 tanesine markanın klasik Fine & Rare etiketi yapıştırıldı. 12’si de Britanyalı pop art sanatçısı Peter Blake tarafından tasarlanan etiketlere sahip oldu.

Dün satılan da dahil olmak üzere 12 şişenin etiketiyse İtalyan ressam Valerio Adami tarafından tasarlandı.

Adami’nin tasarladığı şişelerden kaçının durduğu bilinmiyor.

Bir tanesinin Japonya’da 2011’de meydana gelen depremde kırıldığı, bir diğerinin de içildiği düşünülüyor.