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93 milyon yıllık köpek balığı fosili keşfedildi

19 Mart 2021
kartal köpek balığı





Bilim insanları yaklaşık 93 milyon yıl önce Meksika’da yaşadığı tespit edilen Kartal köpek balığı fosilini keşfedildiğini açıkladı.





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19 Mart 2021




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