900 beygirlik elektrikli Ford Mustang tanıtıldı

Gün geçtikçe daha fazla otomobil markası, elektrikli araçlara yöneliyor. Gelişen teknoloji ile birlikte, çok daha fazla seçenek oluştuğunu ve daha farklı elektrikli araç modellerini de görmeye devam ediyoruz.

Las Vegas’ta düzenlenen SEMA Fuarı’nda sergilenen yeni 900 beygirlik elektrikli Ford Mustang görenleri büyülüyor.

Mustang Lithium olarak isimlendirilen spor otomobil, genel kapsamda gri renge sahip fakat üzerinde elektrikli olduğunu belirten mavi detaylar taşıyor.

800 voltluk bataryanın yanı sıra 900 beygir gücüne sahip olan elektrikli spor otomobil, manuel şanzıman ile geliyor. Genel olarak elektrikli otomobillerin otomatik şanzıman ile geldiklerini belirtelim.

Spor otomobil seven kullanıcılar, otomatik yerine düz vitesli araç kullanmak istediği için Ford’un bu şekilde bir tasarım yaptığını söylemem mümkün.

Otomobilin şu an için yalnızca bu fuar için geliştirildiğini belirtmemiz gerekiyor. Satışa çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.

Ford Mustang Lithium’un iç tasarımında ise 2020 model Ford Explorer’da olduğu gibi dikey şekilde 10.4 inçlik dokunmatik bir ekran yer alıyor.