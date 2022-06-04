9 saat araçta sıkıştı, 30 metre vadi tırmanarak hayatta kaldı

Ohio eyaletinde, 21 yaşındaki Lexi LaPorte, geçen ay yağmurlu bir günde eve giderken arabasının kontrolünü kaybetti ve bir korkuluğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç 30 metre aşağıdaki bir vadiye düştü.

Aracın içinde sıkışan LaPorte, cep telefonunu bulamadığını ve ayak parmaklarının kesildiğini, bacağının kırıldığını söyledi. Bolca kanadığını fark eden LaPorte kendisini tişörtle sararak kanasını durdurmaya çalıştı.

Sonraki dokuz saat boyunca LaPorte aracın içinde yorgunlukla savaşıp elini sıkışan yerden kurtarmaya çalıştı.

Halüsinasyonlarla savaşan ve onun için yardım gelmeyeceğini anlayan LaPorte, ön camını tekmelemeyi başardı.

LaPorte sıkışan elini kurtardıktan sonra sürünerek arabasından çıktı. Kendini kötü şekilde yaralanmış, bitkin, susuz kalmış ve içinden çıkmak zorunda kalacağı 30 metrelik bir vadinin dibinde buldu. LaPorte ağır yaralanmalarına rağmen vadiyi tırmanabildi.

Yola çıkan genç kadını görüp duran tanıklar acil durum personelini çağırdı.

İlk hastaneden bir travma merkezine nakledildikten sonra akciğerinin kısmen çöktüğü, ayağında bir yarık olduğu, büyük ve ikinci ayak parmaklarını kaybettiği, bacağının kırıldığı ve her yerinde sıyrıklar olan La Porte, herhangi bir beyin hasarı ya da iç kanama yaşamadı.

Fizik tedavi ve iki ameliyatla tamamen iyileşmesi planlanıyor.