9.8 milyon kilometre yol kat etti

Google’ın çatı şirketi Alphabet Phoenix şehrinde 2019 yılının başından bu yana sürdürdüğü trafiğe açık sürücüsüz araç çalışmalarına dair bir rapor yayımladı.

6.1 milyon millik yani yaklaşık 9.8 milyon kilometrelik insansız otomobil serüveninden detaylar geldi.

Google’ın çatı şirketi Alphabet’in otonom araç girişimi olan Waymo, 2019 yılı ve 2020’nin ilk 9 ayı boyunca pek çok teste tabi tutuldu.

Şirket, ABD’nin Arizona eyaletindeki Phoenix şehrinde 2019 yılının başından bu yana sürdürdüğü trafiğe açık sürücüsüz araç çalışmalarına dair bir rapor yayımladı.

The Verge’de yer alan habere göre,

2019’un başından itibaren Waymo araçları gözlemcili ve gözlemcisiz olmak üzere toplam 9,76 milyon kilometre test sürüşü yaptı.

Araçların toplamda 47 kez bir araç, yaya veya bisikletliyle temas ettiğini, bunlardan 18’inin kazayla sonuçlandığını ve kazalardan hiçbirinin ölümcül bir sonuç doğurmadığını belirtiyor.