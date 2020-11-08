8 ülke lideri henüz Biden’ı kutlamadı

ABD başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden’a dünyanın dört bir yanındaki liderlerden tebrik mesajları geldi.

Ancak bazı isimler Biden’ı henüz kutlamadı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, “ABD seçimiyle ilgili, tüm yasal mevzular çözüme kavuşturulana kadar bekleyeceğiz. Bir adayı ya da diğerini kutlayamam. Süreç tamamlanana kadar beklemek istiyorum” ifadesini kullandı.

Obrador dışında Biden’ı henüz kutlamayan diğer ülke liderleri şunlar:

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Çinli lider Şi Cinping

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

Suudi Arabistanlı siyasetçiler

ABD basını Biden’ın, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump’ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandığını duyurmuştu.

Trump, seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak “Halk hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım” açıklamasını yapmıştı.

Joe Biden, zafer konuşmasını Delaware eyaletinin Wilmington kentinde başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ile yapmıştı.

Biden, Amerikan halkının kendisine duyduğu güvenden onur duyduğunu belirterek, ”Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum. Kırmızı ya da mavi eyalet olarak gören değil, sadece Amerika Birleşik Devletleri olarak gören bir başkan olacağım” ifadesini kullanmıştı.

Biden sonuçların resmileşmesi durumunda 20 Ocak 2021 günü 78 yaşında görevine başlayacak.