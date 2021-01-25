70 yaşındaki Conkbayır ağır yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan 70 yaşındaki Ahmet Conkbayır ağır yaralandı

24.01.2021 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Beyköy’de Şht. Turgut Onbaşı Sokak üzerinde, Ahmet CONKBAYIR (E-70), yönetimindeki KT 910 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bordür taşlarına ardından da bir ikametgahın garaj kısmındaki beton duvara ve demir kapısına çarpmıştır.

Olayda ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.