Lefkoşa’daki evinde aniden rahatsızlanan 70 yaşındaki Ahmet Eyin hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Ahmet EYİN (E-70) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.