70 ton ağırlığında ölü balina kıyıya vurdu

Ölü balina, bölgede devriye yapan İtalyan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fark edildi.

Sahil güvenlik yetkilisi, “Devriye sırasında parlayan bir şey fark ettik. Ölü bir balina olduğunu tespit ettik. Oldukça ağır ve büyük.” dedi.

Ölüm nedeni henüz net değil

Yetkililer, kıyıya vuran ölü balinanın arama kurtarma ekibi ile birlikte Napoli kentine taşındığını belirtti.

İncelemeye alınacak dev balinanın ölüm nedeninin viral bir hastalık olabileceğinden şüpheleniliyor.