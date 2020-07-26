7 köyün Kırsal Kesim altyapı eksiklikleri gideriliyor

İçişleri Bakanlığı, Kırsal Kesim Arsaları altyapı çalışmaları kapsamında ihale süreçleri tamamlanmış olan Haspolat, Vadili, Bostancı, Muratağa, Sandallar, Yeniceköy ve Yiğitler’in su, elektrik ve yol altyapılarının tamamlanması için çalışmaların başlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ediyor. Yıllardır altyapı eksikliklerinden dolayı ciddi mağduriyetler yaşayan kırsal kesim arsası hak sahiplerinin sıkıntılarının aşılması için çalışmalar adım adım ilerliyor. Yedi köyde 85 kırsal kesim arsasına daha altyapı sağlayacak olan ihalesi tamamlanmış yeni pakette; Haspolat, Vadili, Bostancı, Sandallar ve Yeniceköy’ün yol altyapıları, Muratağa içme suyu ve Yiğitler Köyü elektrik alt yapılarının tamamlanması hedeflenmektedir.