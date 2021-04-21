7 ayda tamamlanan lig, 1 aya sıkışamaz!

Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya yaptığı açıklamada salonda voleybolun başlamasına zamanın yetmeyeceği duyurdu.

Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya bu yıl voleybol liglerinin salonda düzenlenmesi için gerekli zamanın ve hazırlık süresinin kalmadığını belirtti. Kaya yaptığı açıklamada kulüplerle online toplantı yaparak bu konuda hemfikir olduklarını açıkladı ve Haziran ayı içinde plaj voleyboluna başlama planlarını paylaştı. Kaya’nın açıklamaları şöyle:

KKTC Voleybol Federasyonu olarak yaşanan Covid 19 salgını nedeni ile uzun bir süredir programlamış olduğumuz faaliyetleri gerçekleştirememenin sıkıntısını yaşamaktayız. Voleybol Federasyonu olarak yıllardır istikrarlı bir şekilde sürdürmekte olduğumuz planlı, programlı spor faaliyet, organizasyon ve etkinliklerimiz maalesef bu dönemde büyük bir darbe yemiştir.

Özellikle tüm dünya federasyonlarında olduğu gibi salon ve plaj voleybolu gibi iki olimpik branşı bünyesinde bulunduran federasyonumuz bir an önce organizasyon ve faaliyetlerini hayata geçirme arzu ve isteği içerisindedir.

Bilindiği gibi salon organizasyonu içerisinde yer alan ve 7 aylık bir süreç de tamamlanan büyükler, yıldızlar, gençler (bayan, erkek) deplasmanlı lig müsabakaları, 4 tane hazırlık turnuvası, büyüklerde play off, yıldızlarda final serileri ve Federasyon Kupası müsabakaları ile sezonun son karşılaşmaları olan Süper Kupa müsabakaları yıllardır Ekim ayı başında başlatılmış ve Nisan sonunda tamamlanmıştır. Salon da düzenlenen ve 7 aylık bir sürece ihtiyaç duyulan bu organizasyonların an itibari ile uygulamaya konulması aşağıdaki nedenlerden dolayı yapılması mümkün değildir.

1- Kapalı alanda, salon organizasyonlarını başlatmak ve bitirebilmek için ihtiyaç duyulan zaman maalesef tükenmiştir;

2- Hali hazırda devlet yetkili makamlarının kapalı salonlarda müsabaka yapabilme izninin verilmemesi;

3-An itibari ile günlük vaka sayısının geçmiş döneme oranla çok yüksek seyretmesi ve yaklaşık bir aydır günlük vaka oranlarının ortalama 50-70 arasında olması;

4-Voleybol Federasyonunun belirlenmiş bir yıllık programı olması ve diğer bir olimpik branşımız olan Plaj Voleybolu organizasyon ve etkinliklerinin Haziran başı başlatılmasının planlanması sebebi ile;

5- Salon organizasyonlarına 6 kategoride katılım gösteren kulüplerimizin ve onların bünyesinde faaliyet gösteren sporcularımızın, bu belirsiz ortamda hazırlanmaları için 1 – 1,5 aya ihtiyaç duymaları gerekmektedir.

HAZİRAN’DA PLAJ VOLEYBOLU

Voleybol Federasyonu kulüpleri ile gerçekleştirmiş olduğu online toplantıda aynı görüş ve düşünceler konusunda oy birliği ile hem fikir olmuştur.

Gençliğimizin bir an önce sağlıklı ve güvenilir ortamlarda spor yapabilmeleri her zaman ana hedefimiz olmuş ve olmaya devam edecektir.

Bu bakımdan Haziran başı itibari ile plaj voleybolu organizasyonlarının düzenlenmeye başlatılması gençliğimiz içinde spora yeniden bir dönüşüm imkanı sağlayacaktır.

Aşağıdaki gerçekleri birçok kez paylaşmanıza rağmen bir kez daha spordan sorumlu başta bakanımız olmak üzere, Genel Yönetim Kurulu Başkanı, Spor Dairesi Müdürü ve Dış İlişkiler Amiri ile paylaşarak gençliğimizi yeniden spora döndüreceğiz

1-Plaj Voleybolu organizasyonlarının açık havada düzenlenecek olması kapalı salonlara göre daha az riskli oluşu;

2- Plaj Voleybolu takımlarının 2 kişiden oluşması sebebi ile takım sporlarından daha çok bireysel spora yakın oluşu ve bu sebeple temas imkanının çok daha düşük oluşu;

3- Organizasyonlara katılacak sporcularımıza yeterli bir hazırlık süresi imkanı vermesi;

4- Ve tabi ki en önemlisi bu, 1.5 aylık süre içerisinde salgın seyrinde ümit edilen bir düşüş yaşanması ve daha çok kesimin aşılanması.

VOLEYBOL PROGRAMI

Bu bağlamda Voleybol Federasyonu olarak önümüzdeki dönemde özellikle plaj voleybolu organizasyonları ile ilgili olarak uygulamaya koymayı planladığımız programı voleybol camiası ve kamuoyu ile paylaşmak isterim.

1- 2021 Yıldızlar Külüpsel Plaj Voleybolu Ligi (kız, erkek)

2021 YıldızLar Külüpsel Plaj Ligi Haziran ayı başında başlayacaktır.

2-2021 Büyükler KKTC Plaj Voleybolu Ligi Haziran başında başlayacaktır.

3- Türkiye Pro Beach Plaj Voleybolu Şampiyonası KKTC etabı Temmuz ayı içerinde düzenlenmesi,

4- Büyükler KKTC Plaj Voleybolu Şampiyonası ve Yıldızlar 2021 Külüpsel Plaj Ligi Şampiyonası dışında hafta sonları sahil yerlerinde özel plaj voleybolu turnuvaları Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenmesi.

5- 2021-2022 kapalı alan voleybol salon liglerinin ve hazırlık turnuvalarının Eylül ayı içerisinde başlatılması.

KKTC Voleybol Federasyonu önümüzdeki 4 aylık süreçte yapılanmasını planladığı organizasyon, faaliyet ve etkinlikler belirtildiği gibidir. İnşallah Covid 19 salgını nedeni ile yaşamış olduğumuz bütün olumsuzluklar önümüzdeki süreç de azalarak sona erer ve gençliğimiz eskisi gibi sağlıklı ve risksiz ortamlarda spor yapma şansına bir daha böyle kötü günler yaşanmadan devam eder. Olası ve istenilmeyen durumların daha kötüye gitmesi halinde salgın şartlarına göre kararlar son bir yıl olduğu gibi yeniden değerlendirilir.

Basta da belirttiğim gibi tek hedef ve arzumuz gençliğimiz geçmiş de olduğu gibi sağlıklı ve güvenli şartlarda spor yapabilmesi imkanlarının yaratılmasıdır.

Bütün hastalarımıza acil şifalar diler bütün sağlıkçılarımıza şükranlarımı sunarım.”