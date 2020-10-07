67 milyon yıllık T-Rex fosili 250 milyon liraya satıldı

“EŞİ BENZERİ YOK”

Stan, bilim insanları tarafından var olan en iyi T. rex örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Örnek üzerinde çalışan İngiliz dinozor uzmanı Prof. Phil Manning, “Stan, T. rex için hızlı bir şekilde ‘Stan-dart’ oldu, çünkü bu olağanüstü fosilin dünyada eşi benzeri yok” dedi.