67 milyon yıllık T-Rex fosili 250 milyon liraya satıldı
“Stan” lakaplı 67 milyon yıllık Tyrannosaurus rex T-Rex fosili, ABD’nin New York kentinde düzenlenen bir müzayedede 31,8 milyon dolara (yaklaşık 250 milyon lira) satılarak dünya rekoru kırdı.
ABD’nin New York kentinde Christie’s tarafından düzenlenen müzayede 67 milyon yaşındaki bir T-Rex fosili için 31,8 milyon dolarlık teklif yapıldı. Alıcının ismi açıklanmazken, söz konusu fiyat dünyada bir fosil için ödenen en yüksek miktar olarak tarihe geçti.
Fosilin başlangıç fiyatının 6 milyon dolar olarak belirlendiği ancak çevrimiçi müzayede tekliflerin hızla arttığı belirtildi. Ardından Stan, kısa bir süre içinde 1997 yılında 8,4 milyon dolara satılan Sue adlı diğer bir dinozor fosilinin rekorunu kırdı.
UZMANLAR GELECEĞİNDEN ENDİŞELİ
Bununla birlikte, Sue satın alınmasının ardından Chicago’da bulunanan Field Müzes’nde sergilendi. Ancak Stan’in nereye gideceği bilinmiyor. Uzmanlar, onun bir daha asla görünmeyecek şekilde özel bir koleksiyonda kaybolabileceğinden endişe ediyor. Christie’s tarafından yapılan açıklamada dinozorunun geleceği hakkında bazı ayrıntıların önümüzdeki birkaç gün içinde ortaya çıkabileceğini belirtildi.
KAŞİFİNİN ADINI TAŞIYOR
Öte yandan Stan, keşfini yapan amatör paleontolog Stan Sacrison’un adını taşıyor. Dinozor kalıntıları ilk defa 1987’de Güney Dakota’da bulundu. Kemikler, yaklaşık 66 milyon yıl önce tüm hayvan ve bitki türlerinin dörtte üçünün ölümününe neden olan bir asteroidin çarptığı Kretase-Paleojen (K-Pg) sınırının yaklaşık 16 metre altından çıkarıldı.
“EŞİ BENZERİ YOK”
Stan, bilim insanları tarafından var olan en iyi T. rex örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Örnek üzerinde çalışan İngiliz dinozor uzmanı Prof. Phil Manning, “Stan, T. rex için hızlı bir şekilde ‘Stan-dart’ oldu, çünkü bu olağanüstü fosilin dünyada eşi benzeri yok” dedi.