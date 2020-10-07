Yaşam

67 milyon yıllık T-Rex fosili 250 milyon liraya satıldı

7 Ekim 2020
T-Rex fosili






“Stan” lakaplı 67 milyon yıllık Tyrannosaurus rex T-Rex fosili, ABD’nin New York kentinde düzenlenen bir müzayedede 31,8 milyon dolara (yaklaşık 250 milyon lira) satılarak dünya rekoru kırdı.

 







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7 Ekim 2020

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