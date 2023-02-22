67.Kickboks Renkli Kuşak Sınavı yapıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

67.Kickboks Renkli Kuşak Sınavı yapıldı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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67.Kickboks Renkli Kuşak Sınavı yapıldı

2023 yılı Faaliyet Programında yer alan 67. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında gerçekleştirildi. Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 93 sporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi ettiler.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir:


 

Sarı Kuşağa Terfi Edenler:

1- Ahmet Diyar Tip                                       15-Sermin Özcömert

2- Mert Burkan İşkey                                    16-Yulian Annan

3- Hamza Yeşilyayla                                     17-Abide Zengin

4- Recep İşkey                                               18-Mehmet Alp Cevit

5- Ekrem Direktör                                         19-Mertcan Aydınlı

6- Miraç Kurt                                                 20- Alptuğ Bağrıaçık

7- Ege Cemsal                                               21- Efe Sönmez

8- Nisa Dilber Büyüler                                  22- Rıfat Özoktay

9- Taha İşkey                                                 23- Erda Lekesiz

10-Medine Kuday                                          24- Ceydanur Belli

11-Elay Bitirim                                             25- Dayana Merdanov

12-Halil Beyaz                                               26- Yusuf Gençel

13-Muhammet M. Karoğlu                           27- Kaan Baran

14-Ümitcan Usbahalı                                     28- Taha Refik Malik

 

Yeşil Kuşağa Terfi Edenler:

1- Aras Mete Göksu                                       16- Ender Koç

2- Haydar T. Canşı                                         17- Rüya Karakuzu                                                      3- Orhan Gül                                        18- Mehmet Efe Küçük

4- Ali Kahraman                                            19- Ada Başpınar

5- Akif K. Dilek                                             20- Arda Demir

6- Engin Dilek                                      21- Bengi Cevit

7- Efecan Dilek                                              22- Ahmet Yasin

8- Akan Lefkoşalı                                           23- Alihan sahuradov

9- Lubosi M. Lemanıka                                 24- Artur Kasımov

10- Eymen Cura                                             25- Burak Karaduman

11- Çağhan Cevit                                           26- Berkan Işıkgün

12- Mustafa Alperen Coşar                  27- Didem Buğur

13- Bulut Süsol                                              28- Dilara Koçatlı

14- Asiye Yağmur Koç                                  29- Kayhan Işıkgün

15- Emirhan Koç                                            30- Mostafa AlCehbari

 

 

Yeşil Mavi Kuşağa Terfi Edenler:

1- Su Demirbüker

2- Mürsel Çakır

3- Şerif Azat Gül

4- Uhud Beza Cenik

 

Mavi Kuşağa Terfi Edenler:

1-Berat Güraslan

2-Türker Eren Öney

3-Cahit Erkanlı

4-Ahmetcan Sülünlü

5-Beren Alpmut

6-Mustafa Arda Lekesiz

7-Leyla Çaylı

8-Turan Bayraktar

9-Funda Eda Kesmeci

Mavi Turuncu Kuşağa Terfi Edenler:

1- Aydın Öztoprak

 

Turuncu Kuşağa Terfi Edenler:

1- Nehir Perçin                                               8- Burak Pişkin

2- Ekinnur Diğil                                             9- Hüseyin Bengisoy

3- Firdevs Demirtaş                                        10-Hamza Bilal Yıldırım

4- Affan Ali Karademir                                  11- Nilay Çakın

5- Enes Baran Elkondu                                  12- Kerem Killi

6- Sorin Zeybek                                             13- Emre İlbars

7- Ardasher Ziyoev                                        14- Tuana Serin

 

Turuncu Kahve Kuşağa Terfi Edenler:

1- Alnur Kassymbekov

2- Tekhan Ali Khakparaghi

 

Kahverengi Kuşağa Terfi Edenler:

1-Shohrukh Hakimov

2-Hüseyin Faruk Gök

3-Bade Gülenoğlu

4-Rustam Baltayeva

5-Diana Baltayeva

 

 

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Tags:67. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı
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