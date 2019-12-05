6 Yunan askerinin kalıntıları Yunanistan’a gönderiliyor

Kıbrıs Cumhuriyeti 1974’te ölen 6 Yunan askerinin kalıntılarını bugün Yunanistan’a gönderiyor.

Alithia, kimlikleri DNA yöntemiyle tespit edilen 6 Yunan askerinden 2’sinin kayıp, 2’sinin de Temmuz 1974’te RMMO ateşi ile düşürülen Noratlas uçağında ölen askerler olduğunu yazdı.

Habere göre bu sabah saat 10.00’da Strovolo’daki Theu sofia Kilisesi’nde düzenlenecek tören sonrasında, Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Alkiviadis Stefanidis’e teslim edilecek 6 Yunan askerinin kalıntıları C-130 tipi askerî nakliye uçağıyla Yunanistan’a gönderilecek.

Kalıntıları Yunanistan’a gönderilecek Yunan askerleri şunlar: 1974’te RMMO’da asteğmen rütbesiyle görev yapan Yeorgios Papalambridis, 1974’de ELDİK’te görev yapan Albay Mihaniku Konstantinos, ELDİK’te Çavuş rütbesiyle görev yapan Pavlos Pulidis, ELDİK’te er olarak görev yapan Vasilios Panayotu, komandolar Konstantinos Kateros ve Konstantinos İlias.