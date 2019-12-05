Güney KıbrısKıbrıs

6 Yunan askerinin kalıntıları Yunanistan’a gönderiliyor

5 Aralık 2019
Fotoğraf: CNA

Kıbrıs Cumhuriyeti 1974’te ölen 6 Yunan askerinin kalıntılarını bugün Yunanistan’a gönderiyor.

Alithia, kimlikleri DNA yöntemiyle tespit edilen 6 Yunan askerinden 2’sinin kayıp, 2’sinin de Temmuz 1974’te RMMO ateşi ile düşürülen Noratlas uçağında ölen askerler olduğunu yazdı.

Habere göre bu sabah saat 10.00’da Strovolo’daki Theu sofia Kilisesi’nde düzenlenecek tören sonrasında, Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Alkiviadis Stefanidis’e teslim edilecek 6 Yunan askerinin kalıntıları C-130 tipi askerî nakliye uçağıyla Yunanistan’a gönderilecek.

Kalıntıları Yunanistan’a gönderilecek Yunan askerleri şunlar: 1974’te RMMO’da asteğmen rütbesiyle görev yapan Yeorgios Papalambridis, 1974’de ELDİK’te görev yapan Albay Mihaniku Konstantinos, ELDİK’te Çavuş rütbesiyle görev yapan Pavlos Pulidis, ELDİK’te er olarak görev yapan Vasilios Panayotu, komandolar Konstantinos Kateros ve Konstantinos İlias.



Etiketler

İlgili Makaleler

Tufan Erhürman

Erhürman hükümeti ciddiyete davet etti

5 Aralık 2019
dursun-oğuz

Oğuz: Sürdürülebilir sağlıklı bir toprak ekosistemi, dünyamız için hayati önem taşımaktadır

5 Aralık 2019

CTP Parti Meclisi aday gösterme kararını teyit etti

5 Aralık 2019

EuroAsia Interconnector projesine büyük şirketlerden ilgi

5 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı