5’i ithal 8 üründe limit üstü ilaç

Tarım Dairesi 11-17 Şubat 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 41 numunede 36 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 5 ürüne rastlanılmıştır.
Onbaşı İşl. Ltd. ait elmada (stk) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Ramazan Akyüz Nakliyata ait armutta (deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Cahide Kılıç’a ait elma (golden) ve armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir.
İşleyen Kardeşler Ltd. ait armutta (deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.
Yerli ürünlerden 32 numunede 29 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne ve limit üstü bir ürüne rastlanmıştır.
Bostancı köyü sakinlerinden Muharrem Bilsin’e ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.
Ozanköy sakinlerinden Serpil Bayur’a ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.
Yıldırım köyü sakinlerinden Hasan Cantaş’a ait çilekte limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
|18 Şubat Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Salatalık
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Domates
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Kabak
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Ankara Armut
|Temiz
|Henege Tarım Ltd.
|İthal
|Ayçiçek Küsbesi
|Temiz
|Nej Grain Ltd.
|İthal
|Ayçiçek Küsbesi
|Temiz
|Nej Grain Ltd.
|İthal
|Ayçiçek Küsbesi-1
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Ankara Armut
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Sarı Kal. Biber
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Kırmızı Kal. Biber
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Arapkızı
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Menşeine İade
|Turgay Aydın
|İthal
|Pancar Slajı
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|Ramazan Akyüz Nakliyat
|İthal
|Armut Deveci
|İmha
|Ramazan Akyüz Nakliyat
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Ramazan Akyüz Nakliyat
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Ank.
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Ayva
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Babür Tic. Ltd.
|İthal
|Ekmeklik Buğday Unu
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Golden
|Menşeine İade
|Cahide Kılıç
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Armut Ank.
|Menşeine İade
|İşleyen Kardeşler
|İthal
|Elma(Kırmızı)
|Temiz
|İşleyen Kardeşler
|İthal
|Armut Deveci
|Limit Üstü
|Sema Oğur
|İskele
|Enginar-1
|Temiz
|Sema Oğur
|İskele
|Enginar-2
|Temiz
|Fatih Karakaya
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|Elife Gürler
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|Safiye Çelik
|Mağusa
|Mor Sarma
|Temiz
|Medet Sak
|Mağusa
|Çiçek Lahanası
|Temiz
|Muharrem Bilsin
|Bostancı
|Roka
|Temiz
|Muharrem Bilsin
|Bostancı
|Ispanak
|İmha
|Atalay Canveren
|Yeşilırmak
|Marul
|Temiz
|Bulut Ekici
|Yeşilırmak
|Marul Kıvırcık
|Temiz
|Hasan Yılmaz
|Yeşilırmak
|Marul
|Temiz
|Mustafa Özfadıl
|Türkmenköy
|Kereviz
|Temiz
|Fatma Sesigüzel
|İskele
|Enginar
|Temiz
|Fatma Akşahin
|Boğaziçi
|Enginar
|Temiz
|Mustafa Bayramoğlu İşl.
|İskele
|Enginar-1
|Temiz
|Mustafa Bayramoğlu İşl.
|İskele
|Enginar-2
|Temiz
|Mustafa Bayramoğlu İşl.
|İskele
|Enginar-3
|Temiz
|Mustafa Bayramoğlu İşl.
|İskele
|Enginar-4
|Temiz
|Mustafa Bayramoğlu İşl.
|İskele
|Enginar-5
|Temiz
|Ahmet Uzun
|Ozanköy
|Çeri Domates
|Temiz
|Serpil Bayur
|Ozanköy
|Pazı
|İmha
|Koray Kansu
|Ozanköy
|Salatalık
|Temiz
|Unicap Ltd.
|Güneşköy
|Çeri Domates
|Temiz
|Hasan Cantaş
|Yıldırım
|Domates
|Temiz
|Hasan Cantaş
|Yıldırım
|Kereviz
|Temiz
|Hasan Cantaş
|Yıldırım
|Çilek
|Limit Üstü
|Cahit Vudalı
|Yıldırım
|Brokoli
|Temiz
|Hüseyin Özbeyli
|Yıldırım
|Çilek
|Temiz
|Hüseyin Özbeyli
|Yıldırım
|Domates
|Temiz
|İbrahim Kırmızıgil
|Tepebaşı
|Domates
|Temiz
|Nihat Aydın
|Tepebaşı
|Salatalık
|Temiz