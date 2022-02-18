5’i ithal 8 üründe limit üstü ilaç

Tarım Dairesi 11-17 Şubat 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 41 numunede 36 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 5 ürüne rastlanılmıştır.

Onbaşı İşl. Ltd. ait elmada (stk) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Ramazan Akyüz Nakliyata ait armutta (deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Cahide Kılıç’a ait elma (golden) ve armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir.

İşleyen Kardeşler Ltd. ait armutta (deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.

Yerli ürünlerden 32 numunede 29 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne ve limit üstü bir ürüne rastlanmıştır.

Bostancı köyü sakinlerinden Muharrem Bilsin’e ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

Ozanköy sakinlerinden Serpil Bayur’a ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

Yıldırım köyü sakinlerinden Hasan Cantaş’a ait çilekte limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.