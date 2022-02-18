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5’i ithal 8 üründe limit üstü ilaç

18 Şubat 2022
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçları





Tarım Dairesi 11-17 Şubat 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.




İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.



İthal Ürünlerden 41 numunede 36 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 5 ürüne rastlanılmıştır.

Onbaşı İşl. Ltd. ait elmada (stk) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın  isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Ramazan Akyüz Nakliyata ait armutta (deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın  isteği üzerine imha edilmiştir.

Cahide Kılıç’a ait elma (golden) ve armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın  isteği üzerine menşeine iade edilecektir.

İşleyen Kardeşler Ltd. ait armutta (deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın  isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.

Yerli ürünlerden 32 numunede 29 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen  2 ürüne ve limit üstü bir ürüne rastlanmıştır.

Bostancı köyü sakinlerinden Muharrem Bilsin’e  ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün  imha edilmiştir.

Ozanköy sakinlerinden Serpil Bayur’a ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün  imha edilmiştir.

Yıldırım köyü sakinlerinden Hasan Cantaş’a ait çilekte limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

 

18 Şubat Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsimYerli/ithalÜrünAnaliz Sonucu
Köşe Tic. Ltd.İthalDomatesTemiz
Köşe Tic. Ltd.İthalSalatalıkTemiz
Köşe Tic. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
Cahide KılıçİthalDomatesTemiz
Cahide KılıçİthalKabakTemiz
Cahide KılıçİthalElma Stk.Temiz
SVS Tic. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
SVS Tic. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalArmut S.MTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalArmut DeveciTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalAnkara ArmutTemiz
Henege Tarım Ltd.İthalAyçiçek KüsbesiTemiz
Nej Grain Ltd.İthalAyçiçek KüsbesiTemiz
Nej Grain Ltd.İthalAyçiçek Küsbesi-1Temiz
SVS Tic. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalAnkara ArmutTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalSarı Kal. BiberTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalKırmızı Kal. BiberTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma ArapkızıTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma Stk.Menşeine İade
Turgay AydınİthalPancar SlajıTemiz
Halil Kasap Paz.İthalElma Stk.Temiz
Halil Kasap Paz.İthalElma GoldenTemiz
Halil Kasap Paz.İthalElma GrannyTemiz
Ramazan Akyüz NakliyatİthalArmut Deveciİmha
Ramazan Akyüz NakliyatİthalElma Stk.Temiz
Ramazan Akyüz NakliyatİthalElma GoldenTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalArmut DeveciTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalArmut Ank.Temiz
SVS Tic. Ltd.İthalAyvaTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
Babür Tic. Ltd.İthalEkmeklik Buğday UnuTemiz
Cahide KılıçİthalElma GoldenMenşeine İade
Cahide KılıçİthalArmut DeveciTemiz
Cahide KılıçİthalArmut Ank.Menşeine İade
İşleyen KardeşlerİthalElma(Kırmızı)Temiz
İşleyen KardeşlerİthalArmut DeveciLimit Üstü
Sema OğurİskeleEnginar-1Temiz
Sema OğurİskeleEnginar-2Temiz
Fatih KarakayaMağusaDomatesTemiz
Elife GürlerMağusaHıyarTemiz
Safiye ÇelikMağusaMor SarmaTemiz
Medet SakMağusaÇiçek LahanasıTemiz
Muharrem BilsinBostancıRokaTemiz
Muharrem BilsinBostancıIspanakİmha
Atalay CanverenYeşilırmakMarulTemiz
Bulut EkiciYeşilırmakMarul KıvırcıkTemiz
Hasan YılmazYeşilırmakMarulTemiz
Mustafa ÖzfadılTürkmenköyKerevizTemiz
Fatma SesigüzelİskeleEnginarTemiz
Fatma AkşahinBoğaziçiEnginarTemiz
Mustafa Bayramoğlu İşl.İskeleEnginar-1Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl.İskeleEnginar-2Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl.İskeleEnginar-3Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl.İskeleEnginar-4Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl.İskeleEnginar-5Temiz
Ahmet UzunOzanköyÇeri DomatesTemiz
Serpil BayurOzanköyPazıİmha
Koray KansuOzanköySalatalıkTemiz
Unicap Ltd.GüneşköyÇeri DomatesTemiz
Hasan CantaşYıldırımDomatesTemiz
Hasan CantaşYıldırımKerevizTemiz
Hasan CantaşYıldırımÇilekLimit Üstü
Cahit VudalıYıldırımBrokoliTemiz
Hüseyin ÖzbeyliYıldırımÇilekTemiz
Hüseyin ÖzbeyliYıldırımDomatesTemiz
İbrahim KırmızıgilTepebaşıDomatesTemiz
Nihat AydınTepebaşıSalatalıkTemiz

 



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18 Şubat 2022


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